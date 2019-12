Torreira, per il Napoli non è semplice

Sembra essere meno semplice del previsto la strada che potrebbe portare Lucas Torreira a vestire la maglia del Napoli (che lo aveva corteggiato già prima che lasciasse la Sampdoria per l’Arsenal).

Il nuovo tecnico degli inglesi Mikel Arteta, infatti, sembra intenzionato a dare piena fiducia al centrocampista uruguaiano e contro l’Everton ha giocato la quinta partita di fila da titolare, risultando tra i migliori.

Secondo Il Corriere dello Sport tali circostanze potrebbero confluire nella decisione del giocatore di rimettersi in pista con la maglia dei Gunners, ma il ds azzurro Giuntoli per ora non molla la presa.