Napoli, il regolamento FIFA vieta l’arrivo di Schone

Lasse Schone è uno dei nomi nella lista del Napoli per il mercato invernale, ma il regolamento FIFA impedirebbe un trasferimento del centrocampista danese in azzurro.

Il playmaker ha infatti già indossato due maglie durante la stagione corrente: quella dell’Ajax, il suo ex club, e quella del Genoa.

A gennaio, dunque, il giocatore potrebbe muoversi eventualmente solo per tornare all’Ajax. Quest’anno non gli è permesso cambiare ulteriormente squadra e per farlo dovrà attendere la prossima stagione.