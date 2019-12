Napoli, Gattuso ha due dubbi di formazione

Due ballottaggi da risolvere per Gennaro Gattuso in vista del match contro il Sassuolo, in programma come posticipo domenica sera alle ore 20,45.

Sulla catena sinistra di difesa Ghoulam è tornato arruolabile, ma al momento è ancora in svantaggio nel testa a testa con Mario Rui per la titolarità di domenica.

L’altro dubbio riguarda invece il reparto offensivo, dove Hirving Lozano potrebbe avere la meglio su José Maria Callejon e comporre il tridente con Milik e Insigne.

A centrocampo Fabian Ruiz dovrebbe agire da play, con Allan che farà la mezzala insieme a Piotr Zielinski.