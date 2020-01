Mertens, momento di riflessione: restare o partire?

Sarà uno dei grandi assenti della sfida di gala di questa sera contro l’Inter: Dries Mertens, però, non sta pensando solo a recuperare dall’infortunio che lo ha afflitto in questi ultimi giorni.

L’attaccante belga, che è volato nel suo Paese (ad Anversa) per le sedute fisioterapiche, dovrebbe rientrare in Italia mercoledì. Nel frattempo, come confermato dal Corriere dello Sport, il Napoli è in fermento per il futuro del giocatore.

Tra le squadre interessate all’attaccante c’è proprio l’Inter, ma anche il Borussia Dortmund preme per averlo. Nulla, tuttavia, è stato ancora deciso.

Esiste anche, del resto, la possibilità che il belga dia continuità alla sua storia a Napoli e rimanga in azzurro: il giocatore sta prendendo tempo, la società sembra intenzionata a tenerlo ancora a lungo. Le prossime saranno settimane decisive.