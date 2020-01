Il Napoli si fa del male, l’Inter espugna il San Paolo

Napoli-Inter 1-3 (39′ Milik; 14′ e 33′ Lukaku, 62′ Martinez)

Il 2020 del Napoli non comincia certo nel migliore dei modi. La squadra di Gattuso, decimata in difesa e viva solo a tratti, soccombe in casa al cospetto dell’Inter che torna capolista insieme alla Juve. I nerazzurri sono apparsi superiori al Napoli, ma i padroni di casa ci hanno messo del loro con degli errori difensivi da matita blu: anche Meret e Di Lorenzo, solitamente impeccabili, hanno tradito. Non ha perdonato, invece, la coppia Lautaro-Lukaku, sempre più devastante.

L’avvio è subito vivace: il Napoli (che schiera Di Lorenzo come centrale difensivo improvvisato di fianco a Manolas) sembra però troppo lungo e le verticalizzazioni dell’Inter, più compatta, tagliano spesso a fette la retroguardia di casa. La squadra di Conte può inoltre contare sulla regia perfetta di Brozovic, che detta magistralmente i tempi dell’azione nerazzurra. Il vantaggio ospite, però, parte da un regalo di Zielinski, che scivola consentendo il recupero palla all’Inter e il coast to coast di Lukaku, che gestisce alla perfezione l’azione in solitaria: sgroppata, finta e tiro che bacia il palo ed entra in rete.

Il Napoli non si perde d’animo, ma fatica a trovare spazi tra le maglie dell’Inter, che intanto non rinuncia certo ad attaccare. Un altro contropiede gestito da Gagliardini quasi spiana la strada del raddoppio a Lautaro, ma Meret è bravissimo. Sarà meno bravo dopo la mezzora quando Lukaku si fa spazio sull’out sinistro e calcia: il tiro è potente, ma centrale e il portiere azzurro non fa una gran figura lasciandoselo passare alle spalle: 0-2. Il Napoli ha un sussulto d’orgoglio nel finale di tempo: su uno dei classici tagli di Callejon la difesa interista chiede vanamente il fuorigioco dello spagnolo, che pesca Milik a centroarea per il tap-in.

Nella ripresa la squadra di Gattuso sembra propositiva nelle intenzioni, ma è troppo discontinua nei fatti e sfilacciata. L’Inter si abbassa un po’, ma le urla di Conte la riportano qualche metro più avanti e Lautaro, a centro area, approfitta di un rimpallo favorevole per siglare l’1-3. A questo punto, per il Napoli, la risalita è difficilissima: Insigne coglie una traversa su punizione, ma è un lampo isolato. L’Inter dà sempre l’impressione di tenere il controllo della partita e si riporta in vetta. Il Napoli è atteso da un’altra gara assai tosta: la trasferta all’Olimpico contro la Lazio.

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj (81′ Lozano), Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz (84′ Llorente), Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All.: Gattuso

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino (73′ Sensi), Brozovic, Gagliardini (56′ Barella), Biraghi; Lukaku (88′ Borja Valero), Lautaro Martinez. All.: Conte