Gattuso pronto a riprendere il cammino: quali prospettive future per il suo Napoli?

Il Napoli di Gennaro Gattuso continua ad allenarsi a scaglioni in vista della ripresa del campionato, dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus. Ieri la FIGC nel Consiglio Federale ha certificato la volontà di “riavviare e completare le competizioni nazionali professionistiche fissando al 20 agosto la data ultima di chiusura delle competizioni di Serie A, B e C” e del 30 invece per la stagione sportiva. Le soluzioni indicate, in caso di nuovo stop, prevedono nell’eventualità anche “l’individuazione di un nuovo format” con la menzione a quei play-off che non dispiacerebbero ad Aurelio De Laurentiis oppure, in caso di definitiva interruzione, la “definizione della classifica anche applicando oggettivi coefficienti” per stabilire posizioni e classifiche.

Intanto la squadra prosegue negli allenamenti individuali al Training Center continuando ad alzare il ritmo gradualmente. Ieri agli ordini di Gattuso sessione con i soliti 3 gruppi che hanno lavorato distribuiti sui 3 campi regolamentari. Prima fase dedicata al riscaldamento a secco, successivamente lavoro atletico finalizzato all’agilità con l’ausilio di ostacoli e paletti, chiusura con seduta tecnico tattica individuale.

Il futuro

Mentre si aspetta di capire quale sarà la data per il ritorno in campo, in casa Napoli si guarda già al futuro. Il primo tassello sembra essere messo a posto. Il rinnovo di Mertens, infatti, è ormai cosa fatta. Il belga pareva ormai a un passo dall’addio, corteggiato da Inter e Chelsea e libero di svincolarsi a parametro zero, avendo il contratto in scadenza il 30 giugno.

Ma è bastata una telefonata di Aurelio De Laurentiis per rimescolare in un attimo le carte, complice il fortissimo legame affettivo che si è creato tra la città e l’attaccante, che dopo sette anni vissuti con la maglia azzurra sulle spalle non aveva alcuna voglia di andare via, in realtà. Bisognava solo mettere da parte qualche incomprensione e trovare la quadra dal punto di vista economico, dunque, per evitare un divorzio che a conti fatti sarebbe stato doloroso per entrambe le parti. Il presidente è stato bravo a cogliere l’attimo fuggente, evitando che i rumors sull’offerta dell’Inter al giocatore si trasformassero in qualcosa di più concreto, come era parso probabile alla fine della scorsa settimana.

Stesso discorso per Piotr Zielinski. Come anticipato da calciomercato.com, è ormai solo questione di (piccoli) dettagli il rinnovo di contratto del centrocampista polacco. Scadenza portata dal 2021 al 2025, con annesso ritocco dell’ingaggio, che dai 2 milioni attuali arriverà a 3,5-4 all’anno. Un riconoscimento importante: De Laurentiis ha blindato Zielinski e ora vuole farlo diventare il “nuovo Hamsik”: capitano e bandiera azzurra, il futuro è delineato. Per questo nel nuovo accordo verrà inserita una clausola rescissoria molto alta, che arriverà a toccare anche quota 100 milioni. Portare l’ex Udinese via da Napoli, negli anni a venire, sarà compito arduo e costoso per tutti.

Intanto si continua a seguire Everton, attaccante brasiliano del Gremio. Come detto in passato, la necessità di vendere e la svalutazione del real brasiliano hanno convinto il Gremio ad abbassare le proprie pretese economiche fino a 25-30 milioni di euro. Un concetto che la dirigenza gaucha ha confermato settimane fa anche agli azzurri, facendo capire di essere pronta ad accettare una proposta da 25 milioni. Un’informazione che Giuntoli e il suo staff hanno accolto favorevolmente, ma che non ha ancora prodotto l’affondo decisivo.

L’attaccante esterno, che percepisce attualmente 160mila euro al mese (poco meno di 2 milioni di euro a stagione), piace parecchio a Castel Volturno, dove però continuano a valutare anche profili meno costosi e con il passaporto comunitario prima di prendere una decisione definitiva su Cebolinha. Decisivo è anche l’intreccio con Lozano, che fa fatica con Gattuso. L’eventuale partenza del messicano potrebbe regalare uno slot da extracomunitario e liberare il bilancio di un ingaggio pesante (4,5 milioni a stagione). Posto da extracomunitario che potrebbe essere liberato anche dal riscatto di Leandrinho da parte del Bragantino: l’opzione scadrà il 30 giugno.

Da tenere in considerazione la situazione legata a Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo piace tanto al Barcellona, come conferma il sito di NetBet Italia, bookmaker che ha anche una versione dedicata ai giochi (https://casino.netbet.it/), squadra contro la quale il Napoli dovrà giocare nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ruiz, ai tempi del Betis, è stato lanciato nel grande calcio proprio da Quique Setién, attuale allenatore dei catalani, che sembra intenzionato a puntare ancora sul talentuoso centrocampista. Il Napoli potrebbe decidere di cedere lo spagnolo e, come riporta il Mundo Deportivo, avrebbe fissato il prezzo del cartellino del giocatore. Secondo il quotidiano sportivo spagnolo, infatti, il club azzurro vorrebbe 60 milioni di euro per il trasferimento di Fabian Ruiz.