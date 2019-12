Fabian Ruiz, è lotta serrata Barça-Real

Secondo La Gazzetta dello Sport, 70 milioni di euro è la cifra di partenza per chi fosse interessato a Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo che potrebbe lasciare il Napoli.

Si profila un derby spagnolo, anzi un vero è proprio Clasico, dato che le squadre più attivamente interessate all’ex Betis sono proprio le “solite due”: Barcellona e Real Madrid.

Il Real Madrid, che secondo i quotidiani spagnoli sarebbe disposto a svenarsi per il giocatore, intende sfruttare lo standby tra il centrocampista e il Napoli nelle trattative per il rinnovo, ancora indecifrabili. Il Barcellona vorrebbe compiere il grande investimento in estate e rimane alla finestra. Saranno giorni infuocati.