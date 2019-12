Contatti Everton-Ancelotti: Il Napoli potrebbe non dover pagare più lo stipendio

Arriva una buona notizia per il Napoli nelle ultime ore. Stando a quanto dichiarato dai giornalisti Sky infatti, l’Everton avrebbe contattato Carlo Ancelotti per dargli la guida dei Toffees. Al momento la seconda squadra di Liverpool infatti non sta passando un grande momento di forma, occupando addirittura la sedicesima posizione in classifica con una rosa di tutto rispetto, e per questo motivo starebbero pensando ad un cambio di panchina.

In pole position c’è proprio l’allenatore di Reggiolo che è al momento ancora stipendiato dal Napoli, legato ai vincoli di contratto. Un’eventuale nuovo contratto con l’Everton però svincolerebbe De Laurentiis dall’onere di dover continuare a pagare l’ormai ex tecnico azzurro, spesa che sarebbe infatti considerevole da qui a fine stagione.