Ancelotti, “occhi” su Zielinski e Koulibaly

Appena arrivato all’Everton, Carlo Ancelotti guarda già alla sua vecchia squadra per possibili rinforzi della finestra invernale del calciomercato, ormai prossima, ma anche per acquisti “a lungo termine”.

Secondo Il Corriere della Sera, l’allenatore emiliano avrebbe infatti consigliato alla proprietà del club della Merseyside di puntare Kalidou Koulibaly e Piotr Zielinski, due obiettivi certamente più raggiungibili in estate che a gennaio.

L’Everton, del resto, ha una proprietà ricca e punta a tornare protagonista in Premier League dopo una serie di annate anonime. Almeno questo è il piano per le prossime stagioni, visto che al momento la situazione dei Toffees in classifica è piuttosto difficile.