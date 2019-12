Ancelotti, ancora una vittoria

Ancora un successo, il secondo consecutivo, per Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton. I Toffees hanno espugnato (1-2) il campo del Newcastle con una doppietta di Calvert-Lewin (in mezzo alle due reti, il momentaneo pareggio di Schar).

“Mi è piaciuto molto il risultato e la prestazione. Ai giocatori piace lavorare sodo. Alcune parti della partita sono state molto buone, ma dobbiamo mostrare più continuità e non perdere il controllo, come abbiamo fatto negli ultimi 20 minuti del primo tempo” – è stato il commento del tecnico emiliano al termine dell’incontro ai microfoni di Sky Sport UK.

L’Everton occupa al momento la decima posizione in Premier League, con 25 punti conquistati in 20 gare. I prossimi impegni, però, saranno complicatissimi per la compagine di Ancelotti, che dovrà far visita prima al Manchester City e poi al Liverpool capolista nel derby della Merseyside in FA Cup.